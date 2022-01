Tragedia a Castellammare di Stabia: precipita dal balcone e perde la vita nell’attesa dell’ambulanza. Una vera tragedia quella che si è consumata nel centro antico di Castellammare di Stabia. Una donna è, infatti, precipitata dal balcone di casa sua ed è restata in terra per circa quaranta minuti in attesa di un’ambulanza.

Purtroppo, quando i medici del 118 sono giunti sul luogo, per la donna non c’era già più niente da fare.: è deceduta intorno alle 20.30 di ieri sera. dopo un volo di circa quattro metri dal primo piano di uno dei palazzi storici nel cuore del centro antico.

Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la polizia, per sedare la rabbia degli abitanti del quartiere: “Era vita, è stata più di mezz’ora a terra. L’ambulanza doveva arrivare da Vico Equense. Si poteva salvare”, hanno raccontato i vicini.

Intanto, è stata aperta un’inchiesta per capire cosa sia successo all’interno della sua abitazione. Attualmente, l’ipotesi più probabile per gli inquirenti è che si tratti di suicidio.