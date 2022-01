Tragedia a Buccino: chef 27enne muore a 2 settimane da un incidente. Automobilista denunciato. Il giovane chef 27enne Mario Volpe è deceduto ieri sera all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove era stato ricoverato a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 18 dicembre lungo la strada provinciale in località Canne a Buccino.

Il ragazzo lavorava presso un hotel-ristorante in Sardegna ed era giunto da qualche giorno nel suo paese natale per trascorrere le festività natalizie con i parenti: si trovava a bordo della macchina di un suo amico con il quale, dopo aver trascorso una nottata in un locale, si stava recando presso un bar sito all’uscita dell’autostrada di Sicignano degli Alburni per fare colazione. Alla guida della vettura, una Fiat Punto, un 22enne, anche lui di Buccino, che è rimasto lievemente ferito nell’impatto, e che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno dai carabinieri che conducono le indagini con l’accusa di omicidio stradale e lesioni colpose.