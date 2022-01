Tragedia a Bardonecchia, bimbo di due mesi muore fra le braccia della mamma sulla pista di sci Giacomo aveva appena due mesi ed è morto, all’improvviso, in braccio alla sua mamma. Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole ieri a Campo Smith, alla partenza degli impianti, a Bardonecchia, dove sono arrivate un’ambulanza del 118, l’elisoccorso, la polizia e i carabinieri. Un medico rianimatore, inviato dalla centrale del 118 insieme ai soccorsi, ha provato per 45 minuti a far ripartire il cuoricino del piccolo che, però, non ha mai ricominciato a battere. “È una tragedia che ci lascia sgomenti. Ci stringiamo alla famiglia”, commenta il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti che ieri mattina ha voluto andare di persona a portare il suo cordoglio alla famiglia di turisti torinesi colpiti da un lutto tanto terribile.

La famiglia era in vacanza con il suo bambino nato a fine ottobre. Mamma e papà si erano fermati, intorno alle 11, nell’area pic-nic di uno dei ristoranti alla partenza degli impianti. “La mamma aveva il bimbo in braccio e improvvisamente ha perso conoscenza”, raccontano al ristorante – È stato terribile. I soccorsi sono intervenuti immediatamente ma non c’è stato niente da fare”. Servirà l’autopsia per stabilire che cosa abbia provocato la morte del piccolo che stava bene fino a ieri mattina e non aveva mostrato nessuna patologia che avesse messo in allarme i genitori.

Ieri mattina c’erano decine di persone a Campo Smith e le forze dell’ordine intervenute insieme ai soccorritori hanno dovuto allontanare alcuni curiosi che cercavano di scattare fotografie mentre i medici provavano a salvare la vita al piccolo Giacomo