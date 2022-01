“Tra Ravello e Scala”: Ruggiero e Maniaci conquistano il percorso non facile.

Con oltre cento atleti domenica nove a Ravello (località in Costiera Amalfitana patrimonio del UNESCO dal 1973) si è disputata con successo la gara podistica denominata “Tra..Ravello e Scala” sulla classica distanza dei 10km. L’evento è stato ben organizzato dalla Podistica Cava Picentina Costa d’Amalfi società capitanata dal prof. Antonio Vassallo con l’egida e la collaborazione del Centro Sportivo Italiano. A salire sul podio Armando Ruggiero che corre dal 2022 con i colori della Sicilia Running Team, l’atleta della categoria Seniores ha chiuso la non facile distanza in 35’24” Per la seconda e terza posizione Carmine Luce e Andrea Pagano. Per le donne successo per Francesca Maniaci (Caivano Runners) con il tempo di 41’36”. Completano il podio Filomena Palomba e Annalisa Cretella. Tra le tante emozioni vissute (in un periodo difficile) resta fisso nella mente l’incanto del posto.

Ravello (SA) 9 Gennaio 2022 di Peppe Sacco