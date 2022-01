“The Weekend Australian” inserisce Positano tra le 10 città da visitare nel 2022. Il portale The weekend Australian ha stilato la lista delle dieci città da visitare in questo nuovo anno. Al suo interno compare anche la nostra Positano.

La perla della Costiera Amalfitana è così descritta: “Il primo scorcio di Positano, un miscuglio di costruzioni color salmone e terracotta arroccate sulle scogliere della Costiera Amalfitana, toglie il fiato. Sì, è quasi sempre pieno di turisti, ma galleggia in quell’acqua color smeraldo, da attraversare per una gita di un giorno a Capri A cena spaghetti alle vongole e magari gustare un gelato in qualche locale con vista panoramica. Non è difficile trovarne uno”.

Si tratta dell’ennesima conferma di quanto la Costa d’Amalfi sia un territorio amatissimo e molto apprezzato all’estero.

In questa particolare lista stilata da The weekend Australian sono state inserite località meravigliose del nostro Paese come Como, Tropea, Alberobello, Portofino, Cefalù, Portovenere, Verona e Otranto.