\'The Real Forsaken\' - il primo cortometraggio di Alessandro Lucibello

“Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

del greco mar da cui vergine nacque […]”.

Ugo Foscolo dedica questo sonetto a Zacinto, la sua terra natìa, un luogo sacro, idealizzato e mitizzato al quale non potrà fare mai più ritorno, ma potrà eternarlo con i suoi versi.

Non è il caso di Alessandro Lucibello, originario di Latina e oramai stabilitosi nella città romantica di Positano da circa quattro anni, la quale è diventata presto un punto di riferimento per trovare nuovi stimoli, come la passione per la fotografia.

Dopo oltre un anno di assenza dalla famiglia e dagli amici, alle prese con impegni lavorativi e momenti problematici legati alla pandemia da Coronavirus, Alessandro riesce a fare ritorno nella sua città, riabbracciando finalmente anche il suo migliore, unico e vero Amico, Francesco Di Muro.

E’ stata subito gioia allo stato puro. E’ stato subito un lampo

Niente di preparato: qualche scatto, qualche ripresa, la semplice voglia di voler immortalare al volo quell’incontro di poche ore tra due amici.

Ed ecco il desiderio di voler racchiudere tutte le emozioni in un solo video, non limitandosi però ad una semplice raccolta di ciò che è stato catturato, bensì lanciando al contempo un messaggio che potesse rimanere impresso nello spettatore di questo cortometraggio, ideato e realizzato tutto d’un fiato in una notte; le mani che sudano, il cuore che palpita, l’animo che trepida, quella sensazione che sa di ansia e di tensione prima di doversi esibire sul palcoscenico davanti al pubblico .

Non importa quanti siano gli spettatori, fosse anche uno solo, noi saremo i protagonisti di questo spettacolo pronti a dare il meglio di noi stessi.

Così si apre il cortometraggio intitolato ‘The Real Forsaken’, dall’inglese “Il vero dimenticato”, alias che si è dato, Francesco nel suo canale social Instagram (@the.real.forsaken).

Un po’ di sano narcisismo e di sana follia, ma non è semplicemente questo ciò che si vuol trasmettere con questo corto; ‘The Real Forsaken’ si basa sul concetto di “Maschera”, quella che troviamo nel romanzo “Uno, nessuno, centomila” di Luigi Pirandello.

Nella realtà quotidiana ogni individuo non si mostra mai per quello che è, ma indossa una maschera che lo rende personaggio e non rivela la sua vera identità.

Per Luigi Pirandello le maschere rappresentano la frantumazione dell’io in identità molteplici ed un adattamento dell’individuo al contesto e alla situazione sociale in cui si vive. Pirandello faceva la distinzione tra l’essere e l’apparire di ciascun uomo. L’autore parlava di “recita del mondo”: l’umanità viveva recitando su un perenne palcoscenico, costretta a comportarsi in un certo modo. Ciò comportava secondo Pirandello una schizofrenia tra l’essere e l’apparire.

‘I get nervous before every performance…’ (mi agito prima di ogni esibizione).

‘..but I need that feeling’ (ma ho di bisogno di quella sensazione); ed è proprio di quella trepidazione prima di salire sul nostro palcoscenico, indossando le nostre maschere, la sensazione di cui abbiamo bisogno per sentirci vivi e per esibirci in una performance che verrà sempre ricordata.

‘Everyone wears a mask’ (Ognuno indossa una maschera), ‘I just chose to create my own’ (e io ho scelto di creare la mia). La vita è un palcoscenico che cambia continuamente secondo la sceneggiatura, ed ognuno di noi ne è protagonista indossando la maschera che più si adatta al nostro flusso di emozioni e situazioni che viviamo.

Con questo messaggio si vuole rafforzare il concetto che chiunque ha la possibilità di scegliere chi essere, dando forma giorno per giorno al proprio io fisico e mentale, anche a costo di creare un suo personaggio che, nell’inevitabile solitudine che ciascuno di noi è costretto ad affrontare almeno una volta nella vita, lo aiuti a superare i momenti difficili.

‘Behind every mask’ (dietro ogni maschera), ‘there’s another mask’ (c’è un’altra maschera).

Dietro quella visiera c’è il viso di una persona che come tutti noi indossa a sua volta, nella vita di ogni giorno, un’altra maschera che nient’altro è che il suo stesso volto, quello vero, autentico; una maschera che però quella stessa persona ha calato di fronte all’amico nella quale ha riposto tutta la sua fiducia.

Dunque è questo il vero messaggio che si vuol trasmettere, ovvero tenersi stretta quella spalla sulla quale possiamo sempre appoggiarci, quell’amico speciale con il quale possiamo abbassare le nostre maschere e sentirci liberi di essere noi stessi.

C’è chi resta, c’è chi se ne va. L’amicizia, quella VERA, rimarrà per sempre.

Alessandro e Francesco ringraziano calorosamente la professoressa di letteratura Ilaria Gardin dell’istituto G. Marconi di Latina per aver curato il testo prima della pubblicazione.

Il video è disponibile su YouTube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=-0NGUIAGl1k