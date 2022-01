Tawy, Enea d’Amazzonia

Il giovane Tawy, di appena 24 anni, che vive in una tribù isolata nel cuore dell’Amazzonia, nel Parà brasiliano, con il padre che di anni ne ha 67 ed è disabile, aveva bisogno del vaccino, così si è messo in marcia per sei lunghe ore, attraversando la fitta foresta con il padre sulle spalle come fece il mitico Enea con il padre Anchise. Ha guadato ruscelli, scavalcato dirupi, oltrepassato barriere vegetali e culturali, senza temere che l’impresa che stava affrontando potesse rivelarsi un fallimento. L’obiettivo era raggiungere i medici che stavano realizzando le vaccinazioni contro il Covid, per far immunizzare il genitore e salvarlo, così, dal virus che non ha risparmiato nemmeno il suo popolo, gli Zó’è, etnia di appena 325 uomini e donne che abitano nella selva amazzonica brasiliana. Tawy, al di là di qualsiasi considerazione o ideologia, è icona di quell’umanità che molti in questa pandemia sembrano aver smarrito.