Taranto, fermato per un controllo spara contro gli agenti in pieno centro: feriti due poliziotti. Sono due i poliziotti rimasti feriti nella sparatoria avvenuta questa mattina in pieno centro a Taranto. I due agenti della Questura sono stati raggiunti da diversi colpi esplosi da un uomo mentre erano a bordo di una volante: un agente è stato ferito in modo lieve alla mano mentre l’altro è stato colpito al costato e ha riportato ferite più serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato è stato individuato e arrestato poco dopo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, avvenuta anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sembra che i due agenti abbiano fermato in via Magna Grecia un uomo che era ricercato: prima che iniziassero le operazioni di controllo però, quest’ultimo ha tirato fuori una pistola e ha iniziato a sparare verso i poliziotti che erano ancora in auto, prima di darsi alla fuga a piedi. Poche centinaia di metri ed è stato bloccato da altri agenti giunti a supporto dei colleghi feriti. In pochi minuti sul posto sono arrivati anche i carabinieri insieme alle ambulanze del 118.

Entrambi gli agenti sono rimasti feriti: uno in modo più lieve alla mano è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale. L’altro è stato colpito al costato ed è ora ricoverato in nosocomio ma non sarebbe in pericolo di vita. Il malvivente che ha esploso i colpi è stato ripreso in un video da alcune telecamere di sorveglianza mentre cammina a piedi e poi, fermato dalla volante, esplode i colpi verso gli agenti.

Fonte Fanpage