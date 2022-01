Tamponi molecolari un incubo da Capodanno , li fanno al CMO di Torre Annunziata e al laboratorio Torre di Amalfi. Situazione caotica in Penisola Sorrentina dalla vigilia di Capodanno, da quando non si sono trovati tamponi molecolari necessari , oltre che per controllare se veramente c’è il coronavirus Covid – 19, per andare in Ospedale a Sorrento o Vico Equense. Per i lettori dell’area amalfitana – sorrentina di Positanonews abbiamo avuto conferma che ci sono al CMO di Torre Annunziata e al laboratorio Torre di Amalfi

