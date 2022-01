Su un sentiero casertano cede la staccionata ed un escursionista precipita. Salvato dal CNSAS e dai Vigili del Fuoco

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nella tarda mattinata di oggi per un uomo precipitato lungo un sentiero di Liberi, in provincia di Casertam che conduce verso la gortta di S. Michele in Profeta. L’escursionista, duante il tragitto, si era appoggiato alla staccionata che ha improvvisamente ceduto facendolo precipitare lungo il pendio. Immediato l’allarme al 118 e quindi al CNSAS e Vigili del Fuoco. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che, insieme ai vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo, lo hanno stabilizzato ed imbarellato e poi riportato sul sentiero, dove c’era l’equipaggio del 118. La barella è stata trasportata per un tratto dai soccorritori e poi recuperate al verricello dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.