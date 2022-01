Strage di tartarughe: si mobilita la Regione Campania. “Il ritrovamento di 15 tartarughe Caretta caretta morte, ci impone di agire al più presto per evitare che le basse temperature di questo periodo siano all’origine di una vera e propria mattanza di un esemplare in via di estinzione”. Così all’Ansa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Luigi Cirillo, che sulla vicenda ha chiesto e ottenuto una convocazione della VIII Commissione regionale.

“Dopo aver ottenuto dalla Regione Campania, a seguito di un emendamento a mia firma, un finanziamento per potenziare il Centro di Primo Soccorso dell’Area marina protetta di Punta Campanella, dobbiamo lavorare a testa bassa perché la struttura diventi una realtà d’eccellenza – sottolinea Cirillo -. Ringrazio il presidente della Commissione, Francesco Emilio Borrelli, per aver dato immediatamente seguito alla mia richiesta. Ora dobbiamo coinvolgere tutte le realtà possibili, dalle associazioni di volontariato, alla Capitaneria di Porto, a tutti i centri di riferimento regionali. Abbiamo il dovere di fare rete, al fine di salvaguardare tutte le specie marine presenti nel nostro Golfo”.