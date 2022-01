Strada amalfitana: sicurezza e dintorni

Minori, Costiera amalfitana . Ammiriamo l’attenzione che il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha rivolto ultimamente alla sicurezza del traffico sull’amalfitana, messo in serio pericolo da orde di sconsiderati ed incoscienti centauri che, puntualmente e particolarmente il sabato e la domenica, mettono in seria, dura prova la resistenza anche nervosa dei cittadini e delle forze dell’ordine.

Speriamo in un serio e sereno interessamento al problema da parte del rappresentante del Governo, il prefetto di Salerno, cui Capone, con l’appoggio incondizionato dei suoi colleghi dei centri costieri, chiede l’installazione dei mezzi meccanici, autovelox, di controllo.

Però, attenzione! Tutti sappiamo come vengono trattati gli specchi di orientamento nelle curve a gomito; ognuno sa che molto spesso i semafori provvisori, sistemati a metri dai lavori in corso, vengono sottratti; qualche mezzo meccanico viene portato via nottetempo.

Quindi il problema va risolto ma con molta determinazione E nei centri abitati della Costa d’ Amalfi o presso di essi, pensiamo, come già accennato in altre occasioni, alle strisce pedonali colorate, illuminate dall’alto e rialzate.

Il sindaco di Milano ha annunciato la messa in servizio prossimamente di 500 nuovi vigili urbani per la città lombarda; noi ne chiediamo molto di meno per l’intero comprensorio; chiediamo vigili che non operino, però, in SAD (servizio a distanza) e che siano presenti sul territorio per la specificità del compito assegnato e non solo per i divieti di sosta.