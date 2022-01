Stop a ricoveri e interventi programmati in Campania per l’emergenza Covid negato il diritto a curarsi

Stop a ricoveri e interventi programmati in Campania per l’emergenza Covid. Dopo la disposizione della Regione Campania arriva l’allarme dell’Ordine dei medici. “Fermo restando il diritto della Regione ad emanare disposizioni restrittive sulla assistenza ospedaliera, qualora lo ritenga indispensabile per far fronte alla emergenza pandemica, riteniamo nostro dovere stigmatizzare che queste disposizioni di fatto portano a negare a un’ampia fetta di persone il diritto alla tutela della salute, che la Costituzione riconosce come diritto fondamentale indipendentemente dalle differenze socio-economiche”. E’ quanto si afferma in un documento diffuso oggi dal Coordinamento regionale degli Ordini dei medici della Campania nel quale si esprime “preoccupazione sulla tenuta del Sistema sanitario”