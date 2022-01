Stasera in TV: “La sposa”, la trama e il cast

Stasera in TV su Rai Uno: “La sposa”, la trama e il cast.

La nuova fiction di Rai Uno in prima serata, con Serena Rossi nei panni della protagonista Maria. Con lei troviamo anche altri personaggi: Italo (l’attore Giorgio Marchesi), Vittorio (l’attore Maurizio Donadoni), Paolino (l’attore bambino Antonio Nicolai), Antonio (l’attore Mario Sgueglia), Nunzia (l’attrice Antonella Prisco), Carla (l’attrice Claudia Marchiori), Giuseppe (l’attore Matteo Valentini), Luisa (l’attrice Giulia D’Aloia), Filomena (l’attrice, Mariella Lo Sardo), Zi’ Michele (l’attore Saverio Malara) e Carmela (l’attrice Matilde Piana)

Trama della fiction “La Sposa”

Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse pratiche arcaiche come quella dei matrimoni per procura.

Trama Episodio: Episodio 2

Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame per frequenta- re la terza elementare. Il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. Vittorio si rende conto delle grandi capacità della ragazza e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo le cose sembrano andare meglio. Ma la faticosa routine al casale dei Bassi viene spezzata dal rinvenimento da parte di un cacciatore di un cadavere in fondo a una scarpata.

Questa fiction racconta la storia di Maria, una donna che decide di “sacrificarsi” sposando per procura un agricoltore di Vicenza e così abbandonare la Calabria.

La fiction La Sposa ci racconta dell’Italia del boom economico, ma anche del Sud e delle difficili condizioni legate all’emancipazione femminile e parità di genere.