Stasera al teatro Acacia lo show “Poubelle” di Luca Lombardo

Napoli – Luca Lombardo, mago, trasformista e clown, lo ricordiamo con i ragazzi de “Lo Stato Sociale” a Sanremo 2021, è diventato un performer di fama internazionale grazie al suo show “Poubelle”. Uno spettacolo di trasformismo fregoliano scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma la regia. In questa nuova versione, dal titolo “Poubelle: la magia oltre ogni immaginazione” che andrà in scena il 28 gennaio 2022 alle ore 21.00 al Teatro Acacia al Vomero, Poubelle il clochard che vive in un cestino di rifiuti (poubelle in francese), riuscirà nuovamente a “trasformare” con gli oggetti che lo circondano se stesso in tanti personaggi bizzarri per regalare momenti di allegria a tutti. Luca Lombardo si esibirà in trenta cambi d’abito, diventando di volta in volta lo spazzacamino di Mary Poppins, Peter Pan, Mario Bros o uno dei tanti eroi Manga, regalando alla platea l’essenza di un mondo ricco di inventiva e grande umanità. Lo spettacolo è in due atti; il primo è autobiografico, Luca Lombardo, infatti, racconterà la sua vita fatta di scelte difficili, come quella di abbandonare una carriera militare per fare l’artista, nel secondo il protagonista impersonerà l’artista che è diventato. Questa seconda parte è stata acclamata in 12 paesi, dalla Cina all’Arabia Saudita, affascinando migliaia di adulti e bambini di varie culture, cogliendo anche l’attenzione di Karen Dotrice, attrice britannica, nota per l’interpretazione di Jane Banks nel film Mary Poppins. La storica voce dei film Disney, infatti, si è complimentata in un video messaggio con il trasformista napoletano, definendolo “un talento geniale”.

In teatro è necessario esibire, per tutte le fasce di età sopra i 12 anni, il SUPER GREEN PASS ed essere provvisti di MASCHERINE FFP2

Luca Lombardo

Link ufficiale http://www.lucalombardo.it

Pagina Teatro Acacia : https://www.facebook.com/teatroacacianapoli/