Stasera a San Domenico Maggiore concerto di Dario Sansone con Francesco Filippini

Napoli – Dario Sansone, con il registra illustratore Francesco Filippini, si esibirà questa sera in uno spettacolo molto originale dal titolo “ANEEMA – Songs in E/motion”, un’interessante proposta di fusione tra arte figurativa animata e musica. Presso le Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli alle ore 18:30, in occasione dell’uscita sulle piattaforme in streaming di “Yaya e Lennie – The Walking Liberty“, il lungometraggio animato diretto da Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment / Rai Cinema a cui Dario Sansone ha partecipato nelle vesti di aiuto regista, direttore artistico e compositore della colonna sonora; il frontman dei Foja proporrà un nuovo concept-show imbracciando la sua chitarra acustica, darà vita a brani famosi e inediti del repertorio della sua folk rock band, tra i tanti vale la pena menzionare quelli che formano la colonna sonora della “Gatta Cenerentola”. Lo spettacolo musicale si svolgerà in un nuovo unicum narrativo con le illustrazioni in movimento di Francesco Filippini, che è uno dei migliori artisti della scena dell’animazione italiana (medaglia d’oro della Society of Illustrators – USA, in nomination ai David di Donatello con il suo corto “Simposio Suino in Re Minore”) che dalla sua postazione sul palco completerà̀ con immagini disegnate al momento e riprodotte in tempo reale sul fondale del palco; le ambientazioni acustiche create dalla chitarra e voce del capogruppo dei Foja.

Dario Sansone, cantautore

Modalità per l’accesso gratuito scrivendo all’indirizzo eventigennaioanapoli@gmail.com

prenotazione valida fino alle ore 18:30.

Obbligatorio Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

a cura di Luigi De Rosa

Francesco Filippini, disegnatore

ANEEMA – Songs in E/motion regia di Alessandro Rak

Foja : http://www.fojaofficial.it