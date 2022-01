Sorrento: Villa Fiorentino ospiterà la Mostra d’Arte Internazionale di Selezione per la XIV Biennale CIAC- Roma 2022

Si aprirà l’8 febbraio prossimo a Villa Fiorentino, con vernissage il 12 sabato ore 17,30 –Sorrento l’ottava Mostra d’Arte Internazionale di Selezione per la XIV Biennale CIAC – Roma 2022.

Villa Fiorentino oggi è sede della Fondazione Sorrento, organismo di promozione culturale, che vede come presidente l’arm. Gianluigi Aponte – il quale ha dato lustro alla città per la sua fama internazionale in campo marittimo – e come direttore l’avv. Gaetano Milano.

Quest’anno gli artisti chiamati a partecipare alla selezione sono stati invitati dalla presidente dell’Associazione Ars Harmonia Mundi, la dott.ssa Letizia Caiazzo, curatrice della Mostra.

Dopo un’attenta valutazione da parte della Commissione esaminatrice così composta:

Prof. Nuccio Mula, critico d’arte, componente dell’Associazione internazionale Critici letterari di Parigi, aderente all’Unesco, e dell’International P.E.N. Club

PRESIDENTE;

Ing. Carlo Roberto Sciascia, critico d’arte; Alfredo Avagliano, artista; Prof. Claudio Morelli, artista; Dott.ssa Letizia Caiazzo, digital painter e studiosa di cultura visuale, i selezionati parteciperanno alla Biennale di Roma del 2022 che si terrà nel Museo Domiziano, Piazza Navona in Roma a settembre.

La mostra si protrarrà fino al 20 febbraio 2022 e ospiterà opere di diversa concezione, dal figurativo al concettuale, che applicano tecniche diverse e presentano varietà di stili.

Fra gli artisti che esporranno nella splendida e prestigiosa Villa Fiorentino, sempre sede di importanti mostre, ci saranno:

i selezionati per la Biennale Roma Ciac 2022:

Giuseppe Casaburi, Carla Cerbaso, Antonietta Di Lorenzo, Paola Paesano, Reuven Shezen;

Artisti partecipanti alla mostra:

Giuseppe Caputo, Leonilde Fappiano, Gaia Figliuzzi, Maralba Focone, Stelvio Gambardella, Antonella Iovino, Antonio Marullo

Artisti ospiti:

Giuseppe Alessio, Alfredo Avagliano, Enzo Briscese, Gina Bonasera, Claudio Morelli

Anche quest’anno alla Mostra di selezione è abbinato il Concorso di Poesia “Compiuta Donzella” giunto alla sua sesta edizione, che riscontra da sempre una positiva partecipazione.

I Poeti sono:

Apreda Lucia, Arancio Giovanna, Bianco Simonetta, Bonasera Gina, Carbone Giovanna, Cautiero Roberto, Colamussi Giovanna, De Gregorio Carla, Di Lorenzo Giulia, Guerriero Vittorio, Iorio Luigi, Massa Mirella, Napoletano Sara, Noto Josy, Paturzo Adele, Rivas Rosanna, Russo Eleonora, Russo Giulia, Sallustro Anna, Samaria Vittoria, Sardi Giovanni, Sodano Maria Rita, Tassiello Carla, Vitullo Lucio