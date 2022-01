Sorrento: Villa Fiorentino ospiterà la Mostra d’Arte Internazionale di Selezione per la XIV Biennale CIAC- Roma 2022

Si aprirà l’8 febbraio prossimo a Villa Fiorentino, con vernissage il 12 sabato ore 17,30 – Sorrento l’ottava Mostra d’Arte Internazionale di Selezione per la XIV Biennale CIAC – Roma 2022.

Villa Fiorentino oggi è sede della Fondazione Sorrento, organismo di promozione culturale, che vede come presidente l’arm. Gianluigi Aponte – il quale ha dato lustro alla città per la sua fama internazionale in campo marittimo – e come direttore l’avv. Gaetano Milano.

Quest’anno gli artisti chiamati a partecipare alla selezione sono stati invitati dalla presidente dell’Associazione Ars Harmonia Mundi, la dott.ssa Letizia Caiazzo, curatrice della Mostra.

Dopo un’attenta valutazione da parte della Commissione esaminatrice così composta:

Prof. Nuccio Mula, critico d’arte, componente dell’Associazione internazionale Critici letterari di Parigi, aderente all’Unesco, e dell’International P.E.N. Club

PRESIDENTE;

Ing. Carlo Roberto Sciascia, critico d’arte; Alfredo Avagliano, artista; Prof. Claudio Morelli, artista; Dott.ssa Letizia Caiazzo, digital painter e studiosa di cultura visuale, i selezionati parteciperanno alla Biennale di Roma del 2022 che si terrà nel Museo Domiziano, Piazza Navona in Roma a settembre.

La mostra si protrarrà fino al 20 febbraio 2022 e ospiterà opere di diversa concezione, dal figurativo al concettuale, che applicano tecniche diverse e presentano varietà di stili.

Fra gli artisti che esporranno nella splendida e prestigiosa Villa Fiorentino, sempre sede di importanti mostre, ci saranno:

i selezionati per la Biennale Roma Ciac 2022:

Giuseppe Casaburi, Carla Cerbaso, Antonietta Di Lorenzo, Paola Paesano, Reuven Shezen;

Artisti partecipanti alla mostra:

Giuseppe Caputo, Leonilde Fappiano, Gaia Figliuzzi, Maralba Focone, Stelvio Gambardella, Antonella Iovino, Antonio Marullo