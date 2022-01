Sorrento / Vico Equense, ferme operazioni e ambulatori . Sistema della piattaforma dell’ASL in tilt anche per i vaccini

Sorrento / Vico Equense ( Napoli ) . Segnalati disagi infiniti dai cittadini , la sanità in Campania è in ginocchio in questo momento e non solo per il Covid. Sono stati bloccati ricoveri e visite ambulatoriali da oggi, giorno 11 , salvo i malati oncologici, ematologici e per chi deve partorire, non c’è assistenza. Per quanto riguarda la Penisola Sorrentina, di cui si occupa Positanonews, ci segnalano disagi anche per la piattaforma dell’ASL , non si riesce a prenotare il vaccino, ma neanche a verificare i tamponi. Non sappiamo se si tratta di qualche malfunzionamento del sistema o di qualche hacker . E’ un momento di grave disagio per tanti.