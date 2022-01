Sorrento, stabilimenti balneari al Lido San Francesco tra abusi e sequestri sul demanio, in che direzione va il cambiamento?

Come dimostrano gli ultimi avvenimenti, con il cambio ai vertici della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in breve tempo si è registrato una certa vivacità e dinamismo nell’azione investigativa relativa anche a tante situazioni di illegittimità evidenziate in penisola sorrentina,come quelle su suolo demaniale. Sulle stesse tematiche, al momento, non sembra essere avvertita l’azione portata avanti dalla nuova Amministrazione comunale. Sotto tale aspetto, anche il tanto proclamato “cambiamento” stenta a decollare e,come da più parti indicato, inizia a dare l’impressione di essere un “ rinnovamento” del vecchio ma collaudato sistema.

Sorrento – Ha suscitato molto scalpore la notizia, di qualche giorno fa, del sequestro da parte della Magistratura presso gli stabilimenti balneari a Lido San Francesco. Molti cittadini si sono rallegrati dell’operazione portata a termine dalla Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e la Capitaneria di Porto assistiti dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico Comunale. Un’azione che lascia ben sperare affinché,arroganze e prepotenze, siano finalmente debellate e che il rispetto delle regole ritorni ad essere predominante lungo questo straordinario territorio, dopo anni di inerzia da parte delle Amministrazioni e degli Uffici comunali preposti. Oggetto del sequestro, i manufatti abusivi realizzati su suolo demaniale presso gli stabilimenti balneari Peter’s Beach, Leonelli Beach, Marameo e Bagni Salvatore.

Oltre ad essere sequestrate alcune aree, adibite alla ristorazione ma che durante il periodo invernale sono state chiuse con dei pannelli e pertanto ritenute dei nuovi volumi , gli inquirenti si sono soffermati sui vari punti evidenziati dalle varie segnalazioni e denunce effettuate dalle Associazioni ambientaliste e contro le illegalità del territorio sorrentino. Le quali, oltre gli abusi sul suolo demaniale, da anni si battono per la riapertura della vecchia stradina comunale retrostante agli stabilimenti (che dal porto di Marina Piccola un tempo portava al sito archeologico dei Ninfei romani sottostanti all’Hotel Bellevue Syrene) e attualmente occupata,in diversi punti, da vari ampliamenti realizzati ,nel corso del tempo, dai concessionari.

L’operato della Magistratura e la relazione De Stefano – Quella delle illegittimità sul suolo demaniale al Lido San Francesco è una lunga storia che nel corso degli ultimi decenni, ha visto da una parte i cittadini organizzatosi o facenti parte di associazioni, rappresentanti di quella parte di comunità meno abbiente che in un territorio del tutto privo di spiagge libere, pretende il libero accesso al mare; dall’altra parte, le varie amministrazioni comunali che nel frattempo si succedevano al Palazzo di Piazza Sant’Antonino. Rivelatosi del tutto inoperose , sebbene il diritto al mare continuava ad essere sbandierato durante le campagne elettorali. Nel mezzo, l’Autorità Giudiziaria che nonostante varie denunce e procedimenti aperti, anche in relazione dell’occupazione del vecchio percorso pedonale, dava l’impressione di una certa inattività e disinteresse alla problematica più volte evidenziata dalle Associazioni.

Tuttavia, negli ultimi tempi, anche a causa del cambiamento avvenuto ai vertici della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, i cittadini hanno potuto registrare una certa evoluzione in tante questioni sospese relative proprio all’occupazione illegittima di suolo demaniale. Di recente , per fare un esempio, vi è stata una vasta operazione da parte della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia circa le concessioni demaniali rilasciate lungo il litorale di Massalubrense, con perquisizioni negli uffici comunali al fine di acquisire atti relativi alle concessioni demaniali, ai lidi balneari e ai permessi a costruire per varie strutture ricettive. Documentazione relativa ad ipotesi di abusivismo edilizio, legati anche ad ipotesi di corruzione. Pertanto un forte nuovo segnale quello lanciato dalla Magistratura che con i recenti sequestri effettuati al Lido San Francesco, fa ben sperare che si riesca finalmente a dare una soluzione anche alle tante problematiche e ingiustizie legate al litorale sorrentino, per anni ignorate dalle amministrazioni comunali. Un cambiamento che a quanto pare, nonostante le promesse elettorali, non riesce a coinvolgere l’attuale amministrazione comunale guidata dal Sindaco. Avv. Massimo Coppola, sia sugli abusi realizzati sul suolo demaniale, sia in merito al progetto di recupero della vecchia stradina comunale, più volte sbandierato ma che non trova ancora concretezza, anche se ultimamente, a tale scopo, sono stati destinati la bellezza di 2 milioni di euro. In ogni caso la situazione delle illegittimità su suolo demaniali e il ripristino dello stato dei luoghi, così come più volte richiesto dalle Associazioni, e circa le quali anche la Soprintendenza è intervenuta con determinazione, rimane una questione tuttora irrisolta. Verso la quale ,nonostante gli strumenti a disposizione degli Uffici comunali, sembrerebbe che non ci sia ancora la volontà di intervenire con concretezza per dare finalmente una soluzione adeguata.

Infatti, nonostante il lavoro svolto in passato sempre dalla Magistratura, che a seguito anche di una dettagliata relazione del 2016, redatta dal Tecnico Comunale, Arch. Daniele De Stefano con la quale, in diciannove pagine, venivano elencati i numerose illegittimità realizzate ed accertate sulle aree demaniali di Marina Piccola a Sorrento , nel 2017 si dispose il sequestro degli stabilimenti balneari lungo la spiaggia San Francesco.

Il permesso a costruire in sanatoria – Successivamente, con lo scopo di non compromettere l’imminente inizio della stagione balneare ed il conseguente licenziamento dei dipendenti , fu la stessa Procura della Repubblica di Torre Annunziata a consentire ai gestori dei vari stabilimenti di riprendere l’attività concedendo una proroga a seguito del rilascio da parte del Comune di Sorrento del permesso a costruire in sanatoria n. 10 del 13 maggio 2017, con validità fino al 31.12.2020, per demolire gli abusi sul demanio. Permettendo in tal modo l’inizio dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi a conclusione della stagione balneare, con l’impegno di concordare con l’Amministrazione Comunale la presentazione di un progetto complessivo per l’intera area, volto all’esecuzione/ripristino di un percorso pedonale o carrabile con piccoli veicoli, di sicurezza, postico agli stabilimenti balneari, per il collegamento tra la Piazza Marinai d’Italia ed sito Archeologico sottostante l’Hotel Syrene .

Tale grossa occasione tuttavia non fu per niente presa in considerazione dai concessionari ed anche le attese conseguenti azioni da parte della Magistratura, non si sa per quale ragione, sembrarono improvvisamente essersi arenate. Sulla questione continuò pertanto il totale disinteresse, anche e soprattutto da parte del Comune, nell’avviare i lavori di ripristino come previsti nel permesso a costruire, ormai scaduto e che pertanto andava revocato.

Francesco Gargiulo e la Soprintendenza – Nel sollecitare di nuovo la Magistratura ,circa l’operato di enti istituzionali preposti,tra cui la Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli, nel caso fossero stati accertati anche reati commessi da parte delle Autorità locali,dai Dirigenti e dai Tecnici Comunali preposti ai controlli , le Associazioni ,con a capo Francesco Gargiulo chiesero di fare chiarezza, in quella che a tutti gli effetti sembrava una sorta di remissività voluta anche dal Comune

Con una diffida si sollecitava tali enti a prendersi le responsabilità se, in caso di emergenza, tali illegittime strutture avessero ostacolato il soccorso a persone in pericolo. Immediata fu la risposta da parte della Soprintendenza con la quale si diffidava gli organi preposti ai controlli, ritenendoli responsabili penalmente in caso di gravi incidenti in conseguenza di quella che a tutti gli effetti veniva considerata una assurda situazione. Ciò nonostante , come successo in precedenza con l’operato della Magistratura, anche “l’invito” della Soprintendenza al ripristino dello stato dei luoghi sembrò cadere nel vuoto. Sotto tale aspetto ,anche con la nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Coppola, benché più volte sollecitati e nonostante la relazione De Stefano del 2016, gli Uffici comunali continuavano a rimanere inattivi. Sebbene ulteriori strumenti, nel frattempo, erano stati messi a disposizione in soccorso ai sindaci e ai titubanti dirigenti degli Uffici tecnici comunali. Infatti il DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia 2020 – aggiornato con L. 120/2020 (DL Semplificazioni) con l’Art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) permette al dirigente responsabile o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, di ordinare immediatamente, al responsabile dell’abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo. Ulteriore occasione, a quanto sembra, del tutto ignorata dagli Uffici preposti del Comune di Sorrento.

Due pesi e due misure – Intanto, almeno in apparenza, si aspettava che i concessionari avanzassero addirittura una proposta di progetto per il ripristino del percorso comunale e quindi per gli abusi sul Demanio senza tra l’altro essere sanzionati come prevedono le leggi correnti. Ovvero, se nel frattempo, nel resto del territorio comunale si penalizzavano, come giusto sia, anche piccoli abusi edilizi con sanzioni pecuniarie di 20mila euro, al Lido San Francesco tali norme sembravano non valere. Anzi si dava l’opportunità a chi aveva operarto e commesso delle rilevate illegittimità su suolo demaniale, senza sanzionarlo e come se niente fosse successo, coinvolgendolo anche in un progetto che doveva essere stilato solo e soltanto dal Comune. Un metodo che vede una certa “disparità”, usando un eufemismo, con chi, giustamente penalizzato, altrove aveva commesso delle illegittimità urbanistiche. Una situazione tra l’altro evidenziata in alcuni incontri tra le Associazioni e il Primo Cittadino, dove veniva coinvolto anche il Tecnico Comunale, De Stefano, autore della famosa relazione che inchiodava i concessionari, ma che in tali occasioni è sembrato ammorbidire il suo operato, benché già da tempo all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria. Intanto , anche sotto la spinta delle Associazioni, assodando che il progetto del vecchio percorso doveva, come prevede la norma ma soprattutto il buon senso, essere stilato dagli Uffici comunali, si è rimasti in attesa, che tale progetto fosse reso pubblico o quanto meno posto all’attenzione delle Associazioni che per anni hanno continuato a lottare per tale obbiettivo e pertanto il ripristino della vecchia stradina a spese dei concessionari.

Ora l’Amministrazione mette a disposizione, per tale scopo, una cifra ritenuta da più parti esagerata, visto anche le innumerevoli importanti criticità del territorio, che oltre alla realizzazione del vecchio percorso pedonale servirà anche a mettere ordine sul suolo demaniale e quindi di riflesso anche le varie illegittimità rilevate. Situazione che chiaramente non si verifica in nessun altro caso di illegittimità urbanistica rilevate in altre parti del territorio e che inizia ad essere causa di critiche e malumori in chi ha creduto in un totale ribaltamento del come porsi di fronte a determinate ingiustizie. Un metodo, quello dei due pesi e due misure ,circa il quale “il cambiamento”, quello concreto della Procura di Torre Annunziata è chiamato al più presto a fare chiarezza e ridare giustizia soprattutto a quella fascia di popolazione meno abbiente , il cui diritto sacrosanto al mare , in particolar modo lungo la bellissima spiaggia del Lido San Francesco , come per i passati decenni , non deve continuare ad essere off -limits. Alla stessa maniera l’Amministrazione comunale è chiamata a dare un taglio netto con il passato, dando una dimostrazione di forza che non può prescindere dal rispetto delle regole. Altrimenti il tanto “proclamato cambiamento” che inizia già a confrontarsi con una serie di polemiche e malumori sottobanco, a breve si potrebbe rivelare soltanto “un rinnovamento” del vecchio ma collaudato sistema. – 23 gennaio 2022 – salvatorecaccaviello