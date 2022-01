Sorrento si riconverte reparto di chirurgia per i malati Covid, a rischio assistenza sanitaria in Penisola Sorrentina. E’ un incubo

E’ un incubo che si è materializzato incredibilmente Sorrento si riconverte reparto di chirurgia per i malati Covid. Positanonews sta cercando di seguire disperatamente l’evolversi della situazione del coronavirus Covid – 19 che sta portando delle gravi conseguenze sul territorio, blocco delle operazioni , come nel resto della Campania, servizio ambulatoriale, e ora con la presenza del reparto Covid a rischio anche la elementare assistenza sanitaria in Penisola Sorrentina di fatto.

Si rischia di bloccare la chirurgia ma anche il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Troppi i casi Covid presenti Il nosocomio , si parla di almeno cinque persone , in queste condizioni non riesce a prestare soccorso alle altre emergenze. Stesso scenario, dunque, che si è creato al San Leonardo di Castellammare di Stabia

Chi avverte un malore improvviso per cause non riconducibili al Covid rischierebbe di trovarsi le porte chiuse in Penisola Sorrentina . Ancora chiuso, infatti, il pronto soccorso all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense.

All’ingresso dell’ospedale De Luca e Rossano è ancora affisso lo striscione «Non si muore solo di Covid». Oggi chi ha altre patologie si trova in una situazione difficilissima: rischia di non trovare assistenza nè a Castellammare, nè a Vico Equense, nè a Sorrento.

Facciamo appello ai sindaci della Penisola Sorrentina