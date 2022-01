Sorrento: si dimette il dirigente dei Lavori pubblici. L’ingegnere Elia Puglia, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Sorrento, ha deciso di lasciare l’incarico ed ha presentato una lettera di dimissioni. Ha lasciato il servizio lo scorso 9 gennaio.

Ora, dunque, si rende necessario procedere ad individuare un tecnico che possa prendere il suo posto.

“Nelle more della copertura del posto dirigenziale resosi vacante – ha detto il sindaco Massimo Coppola – si rende necessario, per garantire la funzionalità dei servizi incardinati nel III Dipartimento, conferire ad altro dirigente in servizio la reggenza ad interim del Dipartimento medesimo”.

Pertanto, nella giornata di ieri, il primo cittadino di Sorrento ha firmato un decreto con il quale nomina “il dirigente del IV Dipartimento ingegner Alfonso Donadio, quale dirigente ad interim del III Dipartimento con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino a nuova e diversa disposizione”.