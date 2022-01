Sorrento, sequestri alle opere in difformità alle concessioni di quattro stabilimenti balneari , ecco cosa è successo . Lo ha anticipato Positanonews giovedì scorso in tempo reale Sequestrate opere in difformità rispetto alle concessioni in quattro stabilimenti balneari sui cinque controllati nella zona di Marina Piccola, a Sorrento. Un’intensa mattinata di controlli e verifiche ha portato ai sigilli apposti ad una parte delle strutture affidate in concessione ai privati. Un blitz congiunto, che ha visto impegnati personale della polizia giudiziaria della Procura di Torre Annunziata, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e la polizia municipale di Sorrento, con l’ausilio di un tecnico comunale degli uffici di piazza Sant’Antonino.

Cinque sono stati i lidi privati passati al setaccio dalla task force. In quattro di questi è scattato il sequestro di alcune opere realizzate in difformità rispetto al titolo concessorio. Ai titolari si contesta l’installazione di paratie lignee che di fatto creano degli spazi nuovi. I sigilli sono scattati per gli stabilimenti Peter’s Beach, Leonelli Beach, Marameo e Bagni Salvatore. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di innovazione non consentita su demanio marittimo, previsto dal codice della navigazione. Si tratta di una declinazione dell’abusivismo edilizio, nel caso in cui sia riscontrata una costruzione abusiva su demanio marittimo.

L’indagine la sta portando avanti il pubblico ministero Antonio Barba con la Capitaneria di Porto . Secondo i titolari degli stabilimenti blaneari si tratta di opere temporanee in legno per l’installazione delle cabine, ma per la polizia giudiziaria non sarebbero consentite . In pratica sarebbero paratie che servirebbero per chiudere i locali che vengono usati per bar e ristorazione . Per la Procura sarebbero irregolarità edilizi ed urbanistici. Sul posto c’era anche l’assessore Fiorentino che ha chiarito a Positanonews il motivo della sua presenza.