Sorrento, scuola: confusione sulla DAD in caso di quarantena o positività al Covid 19.

Alcune mamme ci segnalano che in alcuni istituti di Sorrento la DAD viene consentita esclusivamente ai bambini che risultano positivi al Covid 19 in presenza in aula e non in altre situazioni. Si chiedono chiarimenti in merito.

Infatti, in altre scuole della Penisola Sorrentina, come l’istituto Comprensivo Statale A.Gemelli di Sant’Agnello che ha predisposto l’attivazione della didattica digitale integrata per gli alunni che si trovano anche nelle condizioni documentate di isolamento per positività o di quarantena, in seguito a contatto stretto con un positivo, indipendentemente da quale contesto sia avvenuto il contagio.

L’istituto ha specificato, inoltre, che il rientro in presenza del bambino dovrà essere documentato con un certificato medico di negatività al Covid 19 o di fine quarantena.