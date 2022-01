Sorrento: sarà un grande ritorno allo Stadio Italia, mini abbonamenti e anticipo al sabato con la Mariglianese.

Dieci partite tutte da vivere allo stadio Italia. Il Sorrento lancia la sua campagna abbonamenti per la seconda parte del campionato di Serie D che scatterà contro la Mariglianese (info ticket sui social del Sorrento).

Si parte in anticipo (con la Mariglianese si giocherà sabato, palla al centro alle 14.30) e si andrà avanti fino al termine della stagione in un susseguirsi di sfide e di emozioni a tinte rossonere.

I prezzi per le dieci gare interne del girone di ritorno sono intriganti: 50 euro per la tribuna laterale, 90 per la centrale (prevendita presso lo stadio Italia). Un invito alla tifoseria a stringersi dunque intorno alla squadra, per un grande ritorno…tutti insieme!