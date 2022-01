Sorrento: riaperto l’ufficio del Giudice di Pace. L’attività giudiziaria di Sorrento è, allo stato attuale delle cose, in difficoltà. Durante questa quarta ondata di Covid, caratterizzata da un forte aumento dei contagi in tutta Italia e, di conseguenza, anche sul territorio comunale di Sorrento, gli uffici del giudice di Pace della città capofila della Penisola Sorrentina erano stati chiusi a causa delle positività registrate tra il personale. Anche un giudice, il quale ancora non è tornato al lavoro, era risultato positivo al Covid.

Oggi, dopo essere stato sanificato, è stato riaperto.