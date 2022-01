Sorrento, pulizia degli arenili dai rifiuti inquinanti

Sorrento. Tra sabato ed oggi si è proceduto a ripulire gli arenili dai rifiuti depositati dall’ultima mareggiata. Purtroppo, come sempre, tanta la plastica che andava ad inquinare l’ambiente. A renderlo noto è Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento e da sempre sensibile alle tematiche ambientali ed in prima linea in iniziative volte alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio. Di Prisco ha sottolineato l’importanza della rimozione dei tanti rifiuti dagli arenili affinchè non vengano riportati in acqua dalle prossime mareggiate.