Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, durante la consueta diretta del venerdì pomeriggio, ha chiarito che per la solennità di Sant’Antonino, patrono della città, la fiera si terrà regolarmente con la presenza di tutte le bancarelle dopo il fermo dello scorso anno a causa della pandemia.

Non si potrà, invece, svolgere la processione del Santo Patrono per le strade cittadine. Il primo cittadino si mostra rammaricato ma sottolinea come non sia una decisione che spetti all’amministrazione comunale ma sia di competenza ecclesiale e non si può far altro che accettare tale scelta.