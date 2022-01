Sorrento, operazioni di rimozione dell’auto ribaltatasi nell’incidente mortale di questa mattina

Sorrento, la città è ancora scossa dall’incidente mortale di questa mattina verificatosi nella curva di via della Rotonda. Il conducente di un’autovettura è stato colto da un improvviso malore perdendo il controllo del mezzo che si è alla fine ribaltato provocando il decesso del guidatore. L’uomo era della provincia di Napoli e sul suo corpo è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte.

Dopo tutti gli accertamenti di rito sono cominciate le operazioni di rimozione dell’autovettura in modo da ripristinare il normale flusso veicolare liberando la strada.

Un’episodio che ha gettato un velo di grande tristezza in quella che doveva essere una tranquilla giornata di festa.

(foto e video di Gigione Maresca)