Sorrento, oggi e domani l’open day formativo del San Paolo. Anche quest’anno l’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento organizza il proprio Open Day per far conoscere l’articolata offerta didattica e i variegati progetti educativi in corso. Per questa edizione sono state previste due giornate in presenza: il 19 gennaio sarà dedicato al percorso professionale enogastronomico, formato dagli indirizzi di sala-bar, di cucina, di pasticceria e arte bianca e, infine, di ricevimento. Il 20 gennaio, invece, sarà la giornata in cui si presenteranno gli indirizzi dell’indirizzo tecnico: il tecnologico informatico, il tecnico turismo e il tecnico amministrazione, finanza e marketing.

L’intenzione di organizzare queste due giornate “in presenza” nasce dal desiderio di presentare ai ragazzi delle scuole medie, insieme con i loro genitori, una scuola propositiva, dotata di numerosi ambienti laboratoriali, con un’offerta formativa fortemente legata alle esigenze espresse dal tessuto economico locale e costantemente impegnata nell’innovazione metodologica posta alla base della quotidiana azione educativa.

Nonostante il lungo periodo di crisi pandemica, l’attività progettuale non si è mai fermata e neanche rallentata. Attualmente, la scuola ha in corso ben cinque progetti Erasmus+, l’ultimo approvato lo scorso mese di novembre; sono numerosi inoltre anche i gemellaggi E-twinning con varie scuole europee. La grande apertura internazionale è un elemento caratterizzante della formazione offerta dal San Paolo e, di pari passo, vanno le certificazioni linguistiche che sono previste per tutti gli indirizzi di studio. Per l’indirizzo enogastronomico, è possibile iscriversi al corso IeFP (Istruzione e formazione professionale) di “Operatore della ristorazione” che permette di conseguire, al terzo anno, la qualifica professionale rilasciata dalla Regione Campania, al quarto anno si consegue il Diploma regionale di cucina e al quinto anno il diploma di maturità. Per il prossimo anno scolastico, nell’ambito della penisola sorrentina, solo il “San Paolo” è stato autorizzato ad avviare un corso di qualifica professionale (IeFP) di cucina. Per l’indirizzo tecnico, c’è una “new entry”: l’indirizzo tecnologico informatico. Si tratta di un nuovo percorso quinquennale che ha lo scopo generale di preparare lo studente nel campo dell’analisi, comparazione, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, applicazioni e tecnologie web, basi dati, sistemi multimediali.

Durante le due giornate, i docenti e gli allievi simuleranno varie attività didattiche, sia nelle aule e nei laboratori, per far conoscere la realtà scolastica del “San Paolo”, le discipline caratterizzanti di ciascun percorso di studi, per rispondere alle domande dei ragazzi e dei genitori, per confrontarsi con gli studenti che attualmente frequentano la scuola e, anche, per degustare qualche specialità gastronomica preparata dagli alunni dell’alberghiero.

Vi aspettiamo nella sede centrale della Scuola, sita in piazza della Vittoria in Sorrento, in entrambi i giorni a partire dalle 15.00 e fino alle 18.00. E’ ovviamente necessario essere muniti del prescritto “Green Pass” secondo le normative vigenti. L’Ingresso è contingentato.