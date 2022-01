Sorrento, nuovi conteggi per il Covid, siamo a 616 casi

Sorrento ( Napoli ) Dal Comune di Sorrento si comunica che, “a partire da oggi, il conteggio dei cittadini attualmente positivi al Covid-19 comprende anche i soggetti con positività accertata con il solo test antigenico, così come disposto dalla delibera della giunta regionale della Campania numero 8/2022, pubblicata sul Burc numero 7 del 17/01/2022”.

Pertanto “per completezza di informazione – chiariscono ancora dall’amministrazione sorrentina – si rende noto che il totale dei cittadini positivi al Covid-19, alla data di ieri, era pari a 604 di cui 265 con molecolare positivo e 339 con solo antigenico positivo”.

Un dato in realtà già superato dall’ultimo report diffuso poco fa e relativo ad oggi nel quale si contano 616 casi. Sono 297 maschi e 319 femmine. Questi ultimi dati collocano Sorrento oltre la media regionale sia per quanto riguarda l’incidenza ogni 100mila abitanti che nella città della costiera è pari a 2.985,64 contro la media regionale di 2.609,48, che per quanto concerne la percentuale di nuovi positivi: 21,44% a Sorrento e 20,81% la media in Campania.