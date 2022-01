Sorrento/Massa Lubrense: via Partenope chiusa, iniziati i lavori lunedì, 17 gennaio 2022.

Chiusa da una settimana la strada principale di Massa Lubrense, via Partenope, che collega la città con Sorrento. La strada è stata chiusa per consentire il rifacimento del manto stradale.

La strada sarà purtroppo chiusa ai cittadini, per consentire dei lavori, e non vi sarà possibile transitare, dalle ore 8.30 e fino alle ore 17.00. Per raggiungere Sorrento i cittadini dovranno necessariamente deviare per Sant’Agata, finchè i lavori non saranno terminati.

I cittadini stanno vivendo un grande disagio, in quanto non possono neanche raggiungere la piazza principale di Massa. Ci scrivono:

Da sette giorni l’arteria principale della città è chiusa tra Massa e Sorrento per 20 metri di scavo… E’ tutto un dire.

Ci auguriamo il Comune si impegni a terminare al più presto i lavori per ripristinare il tratto stradale, attualmente non accessibile ai cittadini.