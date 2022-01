Sorrento/Massa Lubrense: via Partenope chiusa fino al termine dei lavori. A partire dal prossimo lunedì, 17 gennaio 2022, via Partenope, la strada che collega il Comune di Massa Lubrense a quello di Sorrento, sarà chiusa. Per consentire dei lavori, non sarà possibile transitare lungo la strada a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 17.00. Per raggiungere Sorrento, quindi, sarà necessario deviare per Sant’Agata.

Questa sarà, dunque, la situazione fino a quando i lavori non saranno terminati. Ma quando succederà non è ancora molto chiaro, in quanto non viene specificato sul cartello apposto.

Dei cittadini, infatti, ci chiedono: “È mai possibile che un’importante arteria stradale venga chiusa nelle ore diurne e senza indicare una data di riapertura? Non si potevano svolgere i lavori nelle ore notturne?”