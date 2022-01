Sorrento / Massa Lubrense, lettere da genitori e studenti del San Paolo che chiedono la DAD per la curva pandemica da Covid. Prima di loro lettere da studenti del Nautico e dell’Artistico che già hanno annunciato sciopero.

Buonasera e Buona domenica,sono uno studente e rappresentante di classe della sede distaccata del Istituto San Paolo di Massa Lubrense. Facendomi portavoce dell’intera sede,siamo molto preoccupati di un ritorno nelle classi essendo anche una sede con spazi molto piccoli con il 75% di alunni che prendono il pullman come mezzo di trasporto e rischiamo di incontrarci con studenti di altre scuole e “ammassarci” nei pullman SITA.Siamo molto preoccupati della continua crescita dei contagi e si ha la paura che un ritorno a scuola sia un rischio per noi e per i nostri cari.Volevamo sapere se ci sono novità riguardanti una possibile sospensione della didattica in presenza per la nostra sede di Massa. La ringrazio augurandole una buona domenica.

Sera Direttore, scrivo per comunicarvi che sono in preparazione forme di protesta da parte dei genitori degli alunni del San Paolo di Sorrento perché preoccupati a far entrare i ragazzi in aula domani a causa dell’elevato numero di contagi , ImmaginTe che la classe di mio figlio è formata da 29 alunni assiepati come polli in una camera che oggettivamente non può garantire le misure di sicurezza Anticovid

Chiedo pertanto a voi di darci una mano , facendovi portavoce in modo da sensibilizzare il Sindaco di Sorrento e nello stesso tempo megafono affinché altri genitori possano sapere di quello che si sta organizzando, cioè non far andare i ragazzi in in presenza e richiedere la DAD !

Forza ragazzi dateci una mano in gioco c’è la salute di tutti