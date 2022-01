Sorrento, lutto per Achille Ristorato 60 anni direttore di albergo nella catena Giglio Hotel. Una tragedia per il mondo dell’hotellerie della Penisola Sorrentina, Ristorato era noto come direttore al “Parco del Sole” e stimato e rispettato nel settore. Poco più di una settimana fa ha perso la mamma. Facciamo le condoglianze alla moglie Ida, ai figli Alfonso e Lucrezia, al fratello

a tutta la famiglia