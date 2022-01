Sorrento , Lombardi “Provvedimento necessario mettere i malati Covid in Ospedale, non c’è dove metterli. Non posso abbandonarli”

Sorrento ( Napoli ) . Sentiamo il dottor Giuseppe Lombardi direttore sanitario a proposito della scelta di ricoverare i malati Covid nell’Ospedale a Sorrento . Come mai si è fatta questa scelta ? “Provvedimento necessario mettere i malati Covid in Ospedale, non c’è dove metterli. Non posso abbandonarli”. C’è il Covid Centre a Boscotrecase… “Sono il primo a dire che bisogna metterli a Boscotrecase, ma non ci sono posti dove li devo mettere in ambulanza?” Siamo nel 2022 come mai ci troviamo ancora in questa situazione? “Purtroppo non ci sono posti” Quanti posti ci sono in Ospedale? “Attualmente ci sono tre posti E già abbiamo 4 ricoverati perché uno è stato dimesso in protezione protetta ed un altro trasferito a Boscotrecase. Mi sono inventato due stanze fuori l’ospedale dove possiamo tenere tre persone, e la quarta persona dove la devo mettere?” Come mai si è creata questa situazione? “La gente ha abbassato la guardia” E l’assistenza come continua? “Non mancherà mai l’assistenza sanitaria, tutti gli interventi urgenti si faranno a Sorrento, Come sempre fatto e successivamente possiamo utilizzare Vico per la degenza e per quegli interventi meno urgenti, l’emergenza non la fermiamo. Bisogna cercare di tamponare questi giorni il picco ci sarà nei prossimi giorni per poi calare come speriamo tutti.”