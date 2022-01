Sorrento. L’Istituto Polispecialistico “San Paolo” realizza un’audioguida in francese per promuovere la Costiera. Un itinerario virtuale per presentare la città di Positano ai turisti stagionali. È questa la proposta della classe 5AS/TU dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento per promuovere, con un linguaggio innovativo, le meraviglie artistiche e paesaggistiche della Costiera amalfitana e sorrentina. Il progetto nasce dalla volontà di incrementare i flussi turistici in entrata in un periodo storico in cui l’effetto Covid ha inciso profondamente sull’economia locale. Il prodotto finale del lavoro di studio, ricerca, traduzione e registrazione consiste in un’audioguida in lingua francese, interamente realizzata dai ragazzi della classe 5 AS/Tu della sede dei Colli di Fontanelle.

“L’Istituto Polispecialistico “San Paolo” è una scuola all’avanguardia, che non teme il confronto con la tecnologia e con la digitalizzazione dei contenuti – spiegano gli studenti -. Siamo molto soddisfatti per la creazione di questa prima audioguida, a cui faremo seguire altre, in tutte le lingue che rientrano nel piano di studi”.

Questo primo format riguarda la Costa Amalfitana, in particolare Positano e Praiano, paesi da cui proviene la maggior parte dei componenti della classe. Il progetto ha dato modo di arricchire sia le proprie conoscenze informatiche che la cultura personale, facendo scoprire leggende nascoste dietro i monumenti e le attrazioni del contesto territoriale nel quale si vive.

“Siamo ambiziosi: la nostra intenzione è di realizzare audioguide su tutto il territorio italiano, sia in lingua madre che in lingua straniera, per migliorare ed ampliare il proprio lessico e bagaglio culturale, in vista anche di un’esperienza lavorativa in campo turistico – continuano i ragazzi -. Un grazie particolare alla professoressa Ester Parlato, che ci ha guidato in ogni fase, e soprattutto alla nostra Dirigente, professoressa Amalia Mascolo, per la fiducia che ci ha accordato”.

Per quanto riguarda l’apertura al mondo delle professioni, è importante ricordare che l’Istituto “San Paolo” offre attività di PCTO, ossia di alternanza scuola – lavoro, che indirizzano e supportano i ragazzi nell’approccio con il mondo del lavoro.

“I miei complimenti agli studenti che hanno ideato un’innovativa modalità di marketing tradizionale, dimostrando competenze e conoscenze che spaziano dall’approfondimento linguistico alla sperimentazione digitale – dice la Dirigente -. La formazione che è in grado di offrire questo Istituto è completa e ci proietta nell’Europa del presente e del futuro con una preparazione efficace e strutturata”.

Il link è fruibile all’indirizzo: https://izi.travel/browse/baa62601-8a84-48f9-be6c-40fa3a5eea4b/fr

Alessia Celentano (5AS/TU I.P. “San Paolo” – Sorrento)