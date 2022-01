Sorrento, l’ex sindaco Raffaele Attardi: “Stiamo assistendo alle strage degli over 80enni più fragili”

Riportiamo l’interessante post dell’ex sindaco di Sorrento Raffaele Attardi: «Sono passati 2 anni e non solo non si sono attuate riforme concrete per migliorare i servizi di prevenzione, di assistenza e cura domiciliare, ma non si è riusciti neanche a pianificare la somministrazione dei vaccini. Da tempo si sapeva che si sarebbero sovrapposte terze dosi, dosi per minori e residui di chi non si è finora vaccinato.

È inutile scaricare le responsabilità sugli Amministratori locali, l’unica autonomia che hanno è di spendere soldi per feste e festini. Tutto il resto è in mano a Stato e Regioni, che fanno quello che vogliono.

Si avvicina il tempo della fuga in Egitto: in questo tempo di sfrenato consumismo e di abbandono di ogni principio di precauzione dettato dalle norme tecniche, si ci arrabatta solo, nella indifferenza generale, tentando di mandare avanti questo sviluppo insostenibile si replica e invece della strage dei bambini innocenti, stiamo assistendo alle strage degli over 80enni più fragili.

Per molti giovani la trasmissione del covid, favorita da affollamenti di vario genere, è poco più di una influenza, e i morti si concentrano per più dell’80% fra gli anziani.

Quello che sta accadendo é inaccettabile. Per ridurre i morti bisogna proteggere gli anziani.

La strategia da seguire deve ridurre il rischio di contagio, predisponendo per loro misure di mitigazione specifiche, come ad esempio la somministrazione domiciliare le terze dose, adeguati sistemi di prevenzione e assistenza domiciliare e la precedenza in tutti i servizi.

E invece sono ancora nel mucchio, esposti al rischio di contagio alle Poste, nei trasporti, nei locali pubblici.

E sono da una parte abbandonati a loro stessi e dall’altra resi inconsapevoli della gravità del rischio che corrono.

Quelle che servono sono misure specifiche, non generici richiami a far funzionare meglio le cose.

Il sistema di restrizioni messo su a livello nazionale e le poche iniziative regionali e locali non tiene conto della estrema gravità del rischio morte che grava sugli anziani e in genere sui più fragili.

La valutazione che si fa si basa sul rapporto costi/benefici e finisce col privilegiare sempre le ragioni dell’economia.

Questo periodo sarà ricordato come una delle epoche in cui l’umanità, abbracciando il consumismo, ha dato il peggio di sé.

Quando scoppia un incendio, si può spegnere solo intervenendo all’inizio per impedire che si propaghi. Dopo si può solo cercare di isolare quello che si vuole proteggere e attendere che bruci tutto.

Adesso i più esposti al fuoco sono gli anziani e ci vogliono misure specifiche per loro se vogliamo proteggerli. Il resto é importante, ma viene dopo».