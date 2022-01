Sorrento, l’ex sindaco Raffaele Attardi: “Il virus è un problema. L’intelligenza è la capacità di risolvere i problemi”

Sorrento, riportiamo il post pubblicato dall’ex sindaco Raffaele Attardi sulla sua pagina Facebook legato all’attuale periodo di emergenza sanitaria: «Il virus è un problema. L’intelligenza è la capacità di risolvere i problemi. Dovremmo mettere insieme tutte le intelligenze, anche perché non c’è nessuna prova che esista un’unica soluzione.

E invece ognuno va per la sua strada, attua il suo personale piano di emergenza, si radicalizza, e magari come sempre accade che chi è più forte consolida potere e business.

E nel frattempo infuria la guerra di tutti contro tutti, sì vax contro no vax, sì dad contro no dad e cresce l’intolleranza e l’odio.

Il vero nodo è che ognuno pensa a sé e segue sempre di più le sue predisposizioni. Quello che manca è allenare una intelligenza che abbiamo tutti e che poco conosciamo e che stiamo perdendo sempre di più perché stiamo perdendo il principale centro educativo tradizionalmente preposto a questo tipo di sviluppo, la famiglia, senza peraltro porci il problema di come sostituirlo.

Si chiama intelligenza emotiva ed affettiva, cioè la capacità di rapportarsi con gli altri.

Qualcosa di simile all’Amore».