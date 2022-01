Sorrento, l'entusiasmo del sindaco Coppola per il servizio della trasmissione "Mi Manda Rai 3" sulla gestione del verde pubblico

Sorrento, grande entusiasmo del sindaco Massimo Coppola per il servizio andato in onda ieri mattina nella trasmissione “Mi Manda Rai 3” sulla gestione del verde pubblico. Ecco le parole del primo cittadino affidate ad un post sulla sua pagina Facebook: «Il verde pubblico è una risorsa da difendere e valorizzare. Le arance provenienti dagli agrumeti dell’urbano di Sorrento, e che fino all’anno scorso erano destinate e diventare rifiuti, adesso servono per comprare e piantare nuovi alberi. Tanti sono i progetti e le nuove opportunità di sviluppo che stiamo realizzando anche grazie al PNRR. Per una Sorrento sempre più verde, sempre più sostenibile, sempre più bella».