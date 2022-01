Sorrento, l’Avv. Luigi Alfano nominato Consulente Tecnico e Perito Penale del Tribunale di Torre Annunziata in qualità di criminologo

Sorrento. Ancora un duplice riconoscimento per l’Avv. Luigi Alfano che arriva meritatamente a coronare un lungo percorso di studi e di sacrifici che lo hanno portato a raggiungere i propri obiettivi professionali. L’Avv. Alfano, da sempre vicino ai più deboli, svolge la sua attività di legale con una passione che va ben oltre il semplice lavoro ma affonda le radici nella sete di giustizia, nell’onestà intellettuale e nell’amore per un percorso di vita che lo ha portato negli anni a raggiungere sempre nuovi successi, con sacrificio e dedizione.

Dopo aver conseguito il 15 maggio 2020 il Master di II livello in “Criminologia e diritto penale” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” arrivano ora due importanti tasselli nella sua vita lavorativa con la duplice nomina a Consulente Tecnico e Perito Penale in qualità di criminologo presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Il Comitato per la formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio Consulenti Tecnici, riunitosi in data 24 gennaio 2022 a seguito della convocazione del Presidente del Tribunale, decreto n. 2/2022, ha deliberato l’iscrizione dell’Avv. Luigi Alfano all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Torre Annunziata nella categoria Criminologi (Legge n. 4/2013).

Il Comitato per la formazione dell’Albo dei Periti Penali del Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio Consulenti Tecnici, riunitosi in data 24 gennaio 2022 a seguito della convocazione del Presidente del Tribunale, decreto n. 3/2022, ha deliberato l’iscrizione dell’Avv. Luigi Alfano all’Albo dei Periti Penali del Tribunale di Torre Annunziata nella categoria Criminologi (Legge n. 4/2013).