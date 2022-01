Sorrento, l’Avv. Luigi Alfano nominato Consulente Tecnico della Procura di Torre Annunziata in qualità di criminologo

Sorrento, ancora un meritato riconoscimento professionale per l’Avv. Luigi Alfano che è stato nominato Consulente Tecnico della Procura di Torre Annunziata in qualità di criminologo. E’ lo stesso Avv. Alfano a comunicarlo con un post sulla sua pagina Facebook: «Lo studio continuo, l’aggiornamento professionale e formativo, la volontà, la costanza, la determinazione dopo un lungo e travagliato percorso di studio mi hanno portato alla conclusione di un altro grande traguardo della mia carriera professionale vale a dire l’iscrizione con provvedimento n.3/21 CONSULENTE TECNICO del 13 maggio 2021 nell’elenco dei consulenti tecnici della procura della repubblica di Torre Annunziata in qualità di CRIMINOLOGO e di cui mio onoro di farne parte e ringrazio infinitamente la mia famiglia e continuerò sempre nel rispetto della legalità e della giustizia che mi ha sempre contraddistinto ad maiora!».