Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano: “Questa sera la Befana a Villa Fiorentino incontrerà i più piccoli”

Sorrento. In questo giorno festivo dell’Epifania abbiamo incontrato nello splendido scenario di Villa Fiorentino l’Avv. Gaetano Milano, Amministrato Delegato della Fondazione Sorrento: «Stasera racconteremo la vera storia dell’Epifania con una festa bellissima che prevede la presenza della Befana che distribuirà doni e dolcetti ai bambini. Sarà un momento di speranza in un periodo purtroppo difficile. Bisogna correre per indurre la maggioranza della popolazione a fare la terza dose, solo così si potrà programmare meglio il futuro. In questo momento il vaccino, al di là dell’obbligatorietà o meno, è un presupposto fondamentale per sconfiggere la pandemia».

Riguardo alla possibilità di individuare diversi luoghi in cui effettuare vaccini e tamponi in modo da non creare assembramenti, l’Avv. Milano afferma: «Ogni Comune deve organizzarsi per andare incontro alle aspettative dei cittadini. E’ impossibile concentrare vaccinazioni (prima, seconda e terza dose) e tamponi in un unico luogo. E’ necessario un coordinamento di tutti i comuni. Bisogna approfittare del periodo invernale in cui la penisola non è invasa dai turisti in modo da poter vivere un’estate più serena».