Sorrento, lavori di manutenzione in un tratto di Via Correale con istituzione di senso unico alternato

Sorrento, dal 31 gennaio verranno eseguiti lavori di manutenzione stradale in Via Correale all’altezza del civico 27. Per tale motivo, con Ordinanza n. 18/2022, si stabilisce che dal 31 gennaio e fino al 2 febbraio 2022, con orario H 24, in tale tratto di strada ci sarà un restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico.

Resta garantito il transito pedonale ai residenti e la sicurezza al passaggio degli stessi, eventualmente anche individuando un percorso pedonale alternativo.

Garantito, altresì, il passaggio ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza.