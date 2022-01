Sorrento , l’assessore Fiorentino “La presenza sui lidi di Marina Piccola per rappresentare il Comune”

Sorrento ( Napoli ) . E’ finito nel mirino di alcuni profili social, per la sua presenza a Marina Piccola, nel corso dell’operazione che ieri l’altro ha portato gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale di Sorrento, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, al sequestro di presunti manufatti abusivi realizzati su suolo demaniale.

Raggiunto telefonicamente da Positano News, Antonino Fiorentino, assessore al Demanio del Comune di Sorrento, appare sorpreso.

“Sono sempre disponibile al confronto con tutti i cittadini. E’ proprio per questo che mi meraviglia come possa fare notizia un assessore che svolge semplicemente il proprio lavoro nell’interesse della collettività. Ieri, nel corso degli interventi, è stato chiesto al sindaco o ad un suo delegato di essere presente ai sopralluoghi che avrebbero riguardato anche la spiaggia di San Francesco, di proprietà comunale. Il sindaco Massimo Coppola ha ritenuto di investirmi del caso, e per questa ragione ho raggiunto la zona dei lidi di Marina Piccola. Il Comune di Sorrento risulta infatti concessionario della spiaggia libera. Ed ecco spiegata la mia presenza, in rappresentanza dell’ente”.