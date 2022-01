Sorrento, l’appello del WWF dopo più di un anno dal sequestro della pineta Le Tore. Oltre un anno fa, il 14 ottobre 2020, il WWF Terre del Tirreno ha denunciato la devastazione della pineta Le Tore, al seguito della quale l’area è stata posta sotto sequestro e le motoseghe fermate.

“A distanza di oltre un anno la pineta mostra tutti i segni del disboscamento scriteriato e della violenza subita”, sottolinea ora il presidente del sodalizio ambientalista, Claudio d’Esposito.

Leader dell’associazione del panda della penisola sorrentina che denuncia come “il 21 novembre scorso, in occasione della Festa dell’Albero, ai volontari del Wwf non è stato permesso dal Comune di Sorrento di piantare tre alberelli per riunire simbolicamente le persone e le energie positive in nome della “rinascita del bosco”.