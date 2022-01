Sorrento, l’85enne Carlo si sentiva solo: due agenti di polizia vanno in suo soccorso.

È accaduto ieri mattina, 28 gennaio, nella città di Sorrento, in Penisola Sorrentina – provincia di Napoli -. Il signor Carlo, solo in casa e preso dalla solitudine, ha deciso di telefonare al Commissariato di Sorrento, chiedendo compagnia e aiuto nello svolgimento di mansioni che, a causa dei suoi anni, non riusciva a svolgere in autonomia.

Due agenti in servizio lo hanno raggiunto al volante nella sua proprietà. Gli hanno tenuto compagnia e gli hanno dato una mano a lavare le stoviglie. Un gesto di grande solidarietà e di onore alla divisa, quello dei due poliziotti che, prima di salutarlo, si sono assicurati che Carlo ricevesse il pranzo a domicilio.

Gli hanno, infine, anche consegnato una rubrica su cui hanno annotato i loro numeri di telefono in caso di necessità.