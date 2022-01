Sorrento, lite in strada con un coltello: denunciato dalla Polizia

Ieri notte gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, durante il servizio di vigilanza della viabilità, hanno notato un rallentamento del traffico veicolare sulla statale 145 Sorrentina. I poliziotti, giunti al Km 26 all’altezza dell’ingorgo, hanno visto al centro della strada due ragazzi che discutevano animatamente e, dopo essersi avvicinati, li hanno invitati a spostarsi dalla strada. Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, gli operatori hanno trovato uno di loro in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 17 cm e, per tale motivo, lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di arma da taglio.