Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio, torna a parlare dell’emergenza Covid sottolineando come questa sia stata la prima settimana di vita dell’hub vaccinale temporaneo ubicato in via Luigi De Maio nei locali dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo per dar modo alla città e al territorio tutto di superare questo momento di particolare difficoltà. Dal lunedì al sabato è possibile recarsi previa prenotazione all’hub vaccinale tutta la giornata. E’ attivo anche il sistema di tamponi antigenici gratuiti messo a disposizione dal comune di Sorrento per i bambini dell’infanzia e della primaria del Comprensivo Tasso, del Comprensivo Sorrento, dell’Istituto Santa Maria della Pietà e dell’Istituto Santa Maria delle Grazie. Per gli istituti superiori sono stati già contattati i responsabili scolastici per mettere a disposizione il medesimo servizio in considerazione delle difficoltà che le comunità scolastiche stanno vivendo in questo particolare momento. Per quanto riguarda l’hub vaccinale ci sono a disposizione ogni giorno 200 vaccini ed in cinque giorni sono stati inoculati oltre 900 vaccini.

Un altro dato molto positivo è che sono state effettuate 60 prime dose, quindi 60 persone che erano restii ad effettuare la vaccinazione hanno vinto le riserve e si sono decisi a vaccinarsi.

I contagi sono in diminuzione e questa settimana si sono registrati 301 nuovi positivi a fronte di 412 guariti ed il totale degli attualmente positivi è di 543. Continuando di questo passo – precisa il primo cittadino – tra la metà e la fine di febbraio si dovrebbe avere una discreta normalizzazione.

L’appello viene rivolto ai circa 2.000 cittadini che ancora non hanno fatto la prima dose di vaccino affinché superino l’indecisione.