Sorrento, il sindaco Massimo Coppola: “Al via i lavori in Via San Valerio e la riqualificazione della Pineta Le Tore”

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, nella sua consueta diretta del venerdì sera, annuncia che entro poche settimane partiranno i lavori in Via San Valerio. Si tratta di opere necessarie per un ammodernamento della città. Sicuramente – sottolinea il primo cittadino – i lavori comporteranno per qualche mese disagi e sacrifici per i residenti ma serviranno a portare la civiltà anche nelle zone periferiche con l’arrivo di sottoservizi e comfort che miglioreranno la vita dei cittadini e delle future generazioni.

Il sindaco Coppola affronta poi il tema dei lavori a Le Tore anticipando che la settimana prossima la giunta approverà la delibera del programma di qualificazione dell’area verde della pineta comunale Le Tore. Il primo cittadino precisa che si tratta di «un progetto che stiamo portando avanti da tempo complicato dallo scempio perpetrato nel 2020 del taglio degli alberi indiscriminato che può comportare il sequestro dell’area, quindi tutto è stato rallentato ma ci stiamo lavorando. Il progetto di riqualificazione avverrà anche attraverso la ripiantumazione progressiva, ma ovviamente ci vorranno anni».